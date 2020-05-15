У Києві виявили новий спалах китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net, столичний мер Віталій Кличко розповів подробиці в ході термінового брифінгу 15 травня (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За словами голови КМДА, у п'ятницю в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток зафіксували 81 випадок захворювання. Спочатку вірус виявили у сотрудници установи, а потім зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу (всього 182 людини).

"За результатами тестів, хворих - 81 людина. Зокрема, 53 вихованки віком від 7 до 35 років і з персоналу інтернату - 26 жінок і двоє чоловіків", - відзвітував Віталій Кличко.

За словами мера, хвороба занесла медсестра, яка працює в одній з груп. Він підкреслив, що інтернати працюють в закритому режимі, тому туди більше нікого не пускають. Тепер заклад і зовсім закрили на карантин.Трьох працівників госпіталізували, а інші знаходяться будинку на самоізоляції.

"Там здійснюють заходи з посиленою дезінфекції та медичне обстеження. На в'їзді на територію чергують рятувальники і поліція", - оголосив Віталій Кличко.

Мер також повідомив, що влада перевірить на предмет захворювання Святошинський будинок-інтернат для хлопчиків, два заклади для престарілих та чотири спеціалізовані установи.

Нагадаємо, Кличко оголосив нові правила по комуналці і розлютив киян: "Місто має платити".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

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