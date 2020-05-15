В Киеве обнаружили новую вспышку китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, столичный мэр Виталий Кличко рассказал подробности в ходе срочного брифинга 15 мая (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По словам главы КГГА, в пятницу в Дарницком доме-интернате для девочек зафиксировали 81 случай заболевания. Сначала вирус обнаружили у сотрудници учреждения, а потом сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу (всего 182 человека).

"По результатам тестов, больных - 81 человек. В частности, 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет и по персоналу интерната - 26 женщин и двое мужчин", - отчитался Виталий Кличко.

По словам мэра, болезнь занесла медсестра, которая работает в одной из групп. Он подчеркнул, что интернаты работают в закрытом режиме, поэтому туда больше никого не пускают. Теперь заведение и вовсе закрыли на карантин.Трех работников госпитализировали, а остальные находятся дома на самоизоляции.

"Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция", - объявил Виталий Кличко.

Мэр также сообщил, что власти проверят на предмет заболевания Святошинский дом-интернат для мальчиков, два учреждения для престарелых и четыре специализированные учреждения.

Напомним, Кличко объявил новые правила по коммуналке и взбесил киевлян: "Город должен платить".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".