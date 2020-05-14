Але не все так просто

Глава МОЗ Максим Степанов назвав умови, при яких Києву дозволять відкрити метро

Як повідомляє Politeka.net, міністр охорони здоров'я підтвердив, що підземка зможе запрацювати вже з 25 травня. Він прокоментував ситуацію під час брифінгу 14 травня.

Напередодні мер Віталій Кличко попросив Кабмін дозволити владі Києва запустити громадський транспорт в нормальному режимі з 22 травня, а також відкрити метро з 25 травня. Як заявив Максим Степанов, столиця отримає конкретні вимоги, і якщо зможе їх виконати - Моз дасть добро.

"Нами будуть надані дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені постановою уряду. Там враховані всі без винятку критерії, при яких умовах, у тому числі, може відкриватися міський транспорт і метро", - повідомив міністр і додав: "Якщо буде дотримання цих критеріїв, то є Київ вкладеться в них і буде їм відповідати, то ми не бачимо в цьому проблеми".

Максим Степанов підкреслив, що згадані критерії для Києва розробили епідеміологи і вірусологи.

Користувачі соціальних мереж неоднозначно сприйняли заяву Моз. Багато припускають, що все це гра на публіку:

"Це було так задумано. Ніхто нічого не просив. Робочі метрополітену отримали графіки виходу на роботу (травень) ще в квітні"; "До метро як добиратися?:)"; "Ну норм) щас придумають критерії, потім підженуть під них статистику))"; "А що так можна було?"; "Давно пора, а то вагони у депо швидше розберуть на металобрухт".

Нагадаємо, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Як повідомляла Politeka, Кличко ошелешив киян рішенням з карантину: "Оплатіть громадяни"

Також Politeka писала, що у Києві запустили потяги метро, з'явилося відео з підземки.