12 травня в житловому будинку в Києві сталася серія вибухів, які налякали городян

Як повідомляє Politeka.net, в соціальних мережах з'явилися подробиці від очевидців НП.

Інцидент стався у Подільському районі. За словами місцевих жителів, у багатоповерховому будинку №24 на вулиці Вишгородській варили якісь наркотичні препарати. Раптово пролунали два вибухи, які налякали мешканців.

Киянин, який вигулював собаку поблизу, помітив, як відразу після ударів з квартири вибігли шість осіб (четверо чоловіків і дві жінки). За словами свідка, група поїхала на автомобілі марки Mercedes Vito темно-зеленого кольору. Транспортний засіб вже розшукує поліція.

Раніше стало відомо, що озброєні люди вчинили розбійний напад в одній з лікарень Києва. Троє чоловіків увірвалися в медустанови, приховуючи обличчя під масками, і пограбували медиків, погрожуючи ножем. Вони відібрали у потерпілих гроші і телефони.

Через декілька годин правоохоронці помітили підозрілих чоловіків, які вели себе дуже нервово. Під час огляду співробітники поліції виявили три мобільних телефони, гроші та печатки. Судячи по фотографії, в одного з підозрюваних при собі був ніж.

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