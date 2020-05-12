У Києві група чоловіків накинулися на медиків з ножем

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіла прес-служба Патрульної поліції в столиці Facebook.

9 травня поліцейським повідомили про розбійний напад в одній з лікарень Святошинському району. Троє зловмисників у масках увірвалися в медичний заклад на проспекті Перемоги. Вони пригрозили медикам ножем, а потім відібрали гроші та мобільні телефони.

Постраждалі повідомили патрульним прикмети нападників, а через кілька годин після події правоохоронці помітили на вулиці Робочої чоловіків, які підійшли під опис. Підозри зміцнило нервова поведінка городян. Співробітники поліції обшукали передбачуваних розбійників і знайшли при них три мобільних телефони, гроші та печатки. Судячи по фотографії, в одного з підозрюваних вилучили ніж.

Раніше стало відомо, що поліція затримала в Києво-Святошинському районі росіянина, який погрожував підірвати житловий будинок. За даними правоохоронців, чоловік спочатку забрав телефони у місцевих жителів, а потім закрився в квартирі і почав викрикувати звідти загрози.

Від переговорів чоловік відмовився. У підсумку поліцейський спецназ штурмом проник у квартиру і затримав зловмисника.

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