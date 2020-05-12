В Киеве группа мужчин набросились на медиков с ножом

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказала пресс-служба Патрульной полиции столицы в Facebook.

9 мая полицейским сообщили о разбойном нападении в одной из больниц Святошинском района. Трое злоумышленников в масках ворвались в медицинское учреждение на проспекте Победы. Они пригрозили медикам ножом, а затем отобрали деньги и мобильные телефоны.

Пострадавшие сообщили патрульным приметы напавших, а через несколько часов после происшествия правоохранители заметили на улице Рабочей мужчин, которые подошли под описание. Подозрения укрепило нервное поведение горожан. Сотрудники полиции обыскали предполагаемых разбойников и нашли при них три мобильных телефона, деньги и печатки. Судя по фотографии, у одного из подозреваемых изъяли нож.

Ранее стало известно, что полиция задержала в Киево-Святошинском районе россиянина, который угрожал взорвать жилой дом. По данным правоохранителей, мужчина сначала отнял телефоны у местных жителей, а затем закрылся в квартире и начал выкрикивать оттуда угрозы.

От переговоров мужчина отказался. В итоге полицейский спецназ штурмом проник в квартиру и задержал злоумышленника.

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