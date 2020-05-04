Пожежники кинулися гасити павільйон, який загорівся на Дарницькому ринку в Києві
Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували відео ПП у соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).
Пожежа спалахнула увечері 3 травня. Біля самого входу на Дарницький ринок загорівся МАФ. Як видно на опублікованих кадрах, з-під даху торгового павільйону валить густий дим, який видно здалеку.
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До місця пожежі прибули два екіпажі ДСНС. Щоб потрапити на закритий ринок, рятувальникам довелося вирізати паркан за допомогою болгарки. Після цього вогнеборці загасили полум'я та розбираються в причинах події.
Раніше стало відомо, що у центрі Києва загорівся популярний ресторан, який був закритий на карантин. 29 квітня пожежа охопила ресторан "Соло-піца" на вулиці Сагайдачного. Заклад розташований між Поштового та Контрактовій площі. Займання сталося на другому поверсі будівлі. Як можна помітити на відео, з відкритих вікон валить густий дим. Свідки також повідомляють про сильний запах гару.
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