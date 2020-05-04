Пожежники кинулися гасити павільйон, який загорівся на Дарницькому ринку в Києві

Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували відео ПП у соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

Пожежа спалахнула увечері 3 травня. Біля самого входу на Дарницький ринок загорівся МАФ. Як видно на опублікованих кадрах, з-під даху торгового павільйону валить густий дим, який видно здалеку.

До місця пожежі прибули два екіпажі ДСНС. Щоб потрапити на закритий ринок, рятувальникам довелося вирізати паркан за допомогою болгарки. Після цього вогнеборці загасили полум'я та розбираються в причинах події.

На Дарницькому ринку палає МАФ... на місці вже працюють рятувальники #ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не постраждає. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 3. Mai 2020

#Пожар в Киеве на #Дарницкий рынке Со слов очевидцев, пылает #МАф. На место событий оперативно прибыло два экипажа #пожарной службы. #Ликвидируют #возгорание. Подробности происшествия устанавливаем. Gepostet von dtp.kiev.ua am Sonntag, 3. Mai 2020

Раніше стало відомо, що у центрі Києва загорівся популярний ресторан, який був закритий на карантин. 29 квітня пожежа охопила ресторан "Соло-піца" на вулиці Сагайдачного. Заклад розташований між Поштового та Контрактовій площі. Займання сталося на другому поверсі будівлі. Як можна помітити на відео, з відкритих вікон валить густий дим. Свідки також повідомляють про сильний запах гару.

Нагадаємо, пожежа охопила "розсадник сталінізму" в Одесі: деталі і кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, пожежі підібралися до ЧАЕС і радіоактивним відходам, рятувальники в розпачі: що приховує влада.

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