Група молодих людей зламала огорожу в центрі Києва і прославилися на всю мережу
Як повідомляє Politeka.net, дії вандалів зняла камера зовнішнього спостереження, а запис опублікували в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися - скрольте вниз).
"Є люди, які нічого не вміють створювати - вони можуть тільки ламати й руйнувати. Мабуть, у дитинстві їх надто багато били і ось вони тепер мстяться всім і всьому. Може хто впізнає їх?" - поцікавилися автори публікації.
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На відео помітно, що молоді люди серед білого дня байдикують на Печерському узвозі. В якийсь момент один з них вирішив сильно штовхнути паркан, чому частина конструкції відірвалася. Однієї секції їм здалося мало, тому вандали спільними зусиллями відірвали шматок побільше. Наостанок один з хлопців просто викинув металеву огорожу в кущі.
Користувачі мережі засудили дії чоловіків і поділилися новими деталями в коментарях:
"Живу поруч. Там стоматологічна клініка. Дуже класно вони зробили. Там малолюдне місце. Думаю зробили, тих хто живе поруч, можливо нарики. Вони часто тусуються на Печерському узвозі"; "Малолітки, п'яні, а в охорони сигнальної кнопки немає? Адже поруч, ходить народ, і всі бздят зробити зауваження ушлепкам! Адже на Печерську прохідний двір, всі пруться в центр "по справах", сусіди один одного не знають, і відсіч быдлоте можуть дати одиниці!"; "спеціаліст по камерах... ще й показав куди направлена камера..."; "Така демонтажна бригада пропадає..."; "Де охорона яка весь час Бздить)"; "Якого х*ра вони взагалі втрьох ходять? Невже за це не можна впаяти штраф у період пандемії?".
Деякі коментатори звернули увагу, що вандали ще й порушують карантин. Згідно з умовами, не можна ходити на вулиці більше, ніж за дві людини.
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