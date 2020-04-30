Група молодих людей зламала огорожу в центрі Києва і прославилися на всю мережу

Як повідомляє Politeka.net, дії вандалів зняла камера зовнішнього спостереження, а запис опублікували в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися - скрольте вниз).

"Є люди, які нічого не вміють створювати - вони можуть тільки ламати й руйнувати. Мабуть, у дитинстві їх надто багато били і ось вони тепер мстяться всім і всьому. Може хто впізнає їх?" - поцікавилися автори публікації.

На відео помітно, що молоді люди серед білого дня байдикують на Печерському узвозі. В якийсь момент один з них вирішив сильно штовхнути паркан, чому частина конструкції відірвалася. Однієї секції їм здалося мало, тому вандали спільними зусиллями відірвали шматок побільше. Наостанок один з хлопців просто викинув металеву огорожу в кущі.

Користувачі мережі засудили дії чоловіків і поділилися новими деталями в коментарях:

"Живу поруч. Там стоматологічна клініка. Дуже класно вони зробили. Там малолюдне місце. Думаю зробили, тих хто живе поруч, можливо нарики. Вони часто тусуються на Печерському узвозі"; "Малолітки, п'яні, а в охорони сигнальної кнопки немає? Адже поруч, ходить народ, і всі бздят зробити зауваження ушлепкам! Адже на Печерську прохідний двір, всі пруться в центр "по справах", сусіди один одного не знають, і відсіч быдлоте можуть дати одиниці!"; "спеціаліст по камерах... ще й показав куди направлена камера..."; "Така демонтажна бригада пропадає..."; "Де охорона яка весь час Бздить)"; "Якого х*ра вони взагалі втрьох ходять? Невже за це не можна впаяти штраф у період пандемії?".

Есть люди, которые не умеют ничего создавать - они могут только ломать и рушить. Видимо, в детстве их чересчур много били и вот они теперь мстят всем и всему. Может кто опознаёт их? Видео снято на Печерском спуске Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 28. April 2020

Деякі коментатори звернули увагу, що вандали ще й порушують карантин. Згідно з умовами, не можна ходити на вулиці більше, ніж за дві людини.

Нагадаємо, кияни штурмують банки через виплат, кадри того, що відбувається: "Я пережив чотири інфаркту".

Як повідомляла Politeka, "Навіщо відкривати музеї?": Кличко розгнівав киян "ослабленням" карантину.

Також Politeka писала, що Кличко назвав терміни запуску метро і спантеличив киян: "Епідемія йде, а вам...".