Группа молодых людей сломала ограду в центре Киева и прославились на всю сеть

Как сообщает Politeka.net, действия вандалов сняла камера наружного наблюдения, а запись опубликовали в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть - скрольте вниз).

"Есть люди, которые не умеют ничего создавать - они могут только ломать и рушить. Видимо, в детстве их чересчур много били и вот они теперь мстят всем и всему. Может кто опознаёт их?", - поинтересовались авторы публикации.

На видео заметно, что молодые люди среди бела дня бездельничают на Печерском спуске. В какой-то момент один из них решил сильно пнуть забор, отчего часть конструкции оторвалась. Одной секции им показалось мало, поэтому вандалы общими усилиями оторвали кусок побольше. Напоследок один из парней просто выбросил металлическую ограду в кусты.

Пользователи сети осудили действия мужчин и поделились новыми деталями в комментариях:

"Живу рядом. Там стоматологическая клиника. Очень классно они сделали. Там место малолюдное. Думаю сделали, тех кто живёт рядом, возможно нарики. Они часто тусуются на Печерском спуске"; "Малолетки, пьяные, а у охраны сигнальной кнопки нет? Ведь рядом, ходит народ, и все бздят сделать замечание ушлепкам! Ведь на Печерске проходной двор, все прутся в центр "по делам", соседи друг друга не знают, и отпор быдлоте могут дать единицы!"; "специалист по камерам... еще и показал куда направлена камера..."; "Такая демонтажная бригада пропадает..."; "Где охрана которая всё время Бздит)"; "Какого х*ра они вообще втроём ходят? Неужели за это нельзя впаять штраф в период пандемии?".

Есть люди, которые не умеют ничего создавать - они могут только ломать и рушить. Видимо, в детстве их чересчур много били и вот они теперь мстят всем и всему. Может кто опознаёт их? Видео снято на Печерском спуске Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 28. April 2020

Некоторые комментаторы обратили внимание, что вандалы еще и нарушают карантин. Соглано условиям, нельзя ходить на улице больше, чем по два человека.

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