Все не так, як обіцяли

Мер Києва Віталій Кличко розповів про доплати лікарям і нарвався на критику

Як повідомляє Politeka.net він повідомив про зарплати медичних працівників під час онлайн-брифінгу 30 квітня.

Віталій Кличко стверджує, що вже в квітні всі медичні установи Києва та України фінансуються з державної казни в рамках гучної реформи. За словами голови КМДА, медикам виділили гроші ще й з міського бюджету.

"Наскільки ви знаєте, з 1 квітня всі медустанови країни отримують гроші — у тому числі на виплату зарплати співробітникам — з Державного, а не з міських бюджетів. Це, нагадаю, — медична реформа. Київ знайшов і виділив з міського бюджету на доплати медикам майже 900 мільйонів гривень", заявив Віталій Кличко.

Як стверджує київський мер, лікарі отримали надбавку в три тисячі, медсестеры — чотири тисячі, а молодший медперсонал — одну тисячу гривень. Фахівці, які лікували пацієнтів з китайським вірусом, отримали доплати у розмірі дев'яти окладів. За словами Кличка, лікарі вже отримали від 30 до 50 тисяч зарплати.

"Таку ж зарплату вони отримають за квітень", повідомив градоначальник.

Користувачів мережі розгнівали слова Віталія Кличка. Кияни повідомляють в коментарях, що лікарям не тільки не доплатили за роботу під час епідемії, але ще й зменшують надбавки:

"Вчителям Києва затримали зарплату, а медикам Києва з тією ж 5 лікарні зняли надбавки!! Круто!"; "Забезпечте лікарям транспорт, підвищення зарплати!!!"; "Медики вболівають‼️ Ризикують життям‼️ І отримують за це 5000 гр‼️ Мер, тобі не соромно‼️"; "Покажи нам тих лікарів які отримали такі гроші!"; "Якщо держава не може надати медичні послуги в необхідному обсязі і якості (а воно не може, причому не тільки під час епідемії коронавіруса), то нехай потім не пред'являє претензії, що люди ухиляються від сплати податків. Зрештою, нам треба якось накопичувати гроші, щоб оплачувати медичні послуги в приватних лікарнях".

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