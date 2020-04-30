Все не так, как обещали

Мєр Киева Виталий Кличко рассказал о прибавках врачам и нарвался на критику

Как сообщает Politeka.net, он сообщил о зарплатах медицинских работников во время онлайн-брифинга 30 апреля.

Виталий Кличко утверждает, что уже в апреле все медицинские учреждения Киева и Украины финансируются из государственной казны в рамках нашумевшей реформы. По словам главы КГГА, медикам выделили деньги еще и из городского бюджета.

"Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги — в том числе на выплату зарплаты сотрудникам — из Государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, — медицинская реформа. Киев нашел и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 миллионов гривен", — заявил Виталий Кличко.

Как утверждает киевский мэр, врачи получили прибавку в три тысячи, медсестеры — четыре тысячи, а младший медперсонал — одну тысячу гривен. Специалисты, которые лечили пациентов с китайским вирусом, получили доплаты в размере девяти окладов. По словам Кличко, врачи уже получили от 30 до 50 тысяч зарплаты.

"Такую же зарплату они получат и за апрель", — сообщил градоначальник.

Пользователей сети разгневали слова Виталия Кличко. Киевляне сообщают в комментариях, что врачам не только не доплатили за работу во время эпидемии, но еще и урезают надбавки:

"Учителям Киева задержали зарплату, а медикам Киева с той же 5 больницы сняли надбавки!! Круто!"; "Обеспечьте докторам транспорт, повысьте зарплаты!!!"; "Медики болеют‼️ Рискуют жизнью‼️ И получают за это 5000 гр‼️ Мэр, тебе не стыдно‼️"; "Покажи нам тех врачей которые получили такие деньги!"; "Если государство не может оказать медицинские услуги в необходимом объеме и качестве (а оно не может, причем не только во время эпидемии коронавируса), то пусть потом не предъявляет претензии, что люди уклоняются от уплаты налогов. В конце концов, нам надо как-то копить деньги, чтобы оплачивать медицинские услуги в частных больницах".

Напомним, Кличко ошарашил киевлян новыми зарплатами: "Хватит над нами издеваться"

Как сообщала Politeka, врач из Киева рассказала о последствиях нового этапа медицинской реформы: "долбанная страна".

Также Politeka писала, что Кличко назвал сроки запуска метро и озадачил киевлян: "Эпидемия идет, а вам...".