У центрі Києва через прорив труби з'явився незапланований фонтан

Як повідомляє Politeka.net очевидці записали НП на відео і опублікували в соціальних мережах (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

Аварія сталася 29 квітня на мосту в Голосіївському районі, неподалік від станції метро "Вокзальна". Струмінь води проривається крізь крону дерева б'є метрів на десять у висоту. На опублікованих кадрах бригада ремонтників безпорадно спостерігає, як вода заливає все навколо.

Користувачі соціальних мереж гостро відреагували на черговий прорив комунікацій. Деякі дорікнули в сформованій ситуації київського мера Віталія Кличка:

"Якби у нас був нормальний мер, то і фонтанів незапланованих не було б"; "Київ славиться своїми фонтанами, особливо з окропом!"; "Поки в Києві постійно прориває труби, Віталя і далі снує і чіпляє скрізь свої плакати "досить шастати" краще б ці гроші витратив на облаштування міста"; "Поки Київ славиться гейзерами, його "мер" і далі продовжує тільки піаритися й шастати (("; "Це новий фонтан Кличко!".

А в Киеве опять прорвало трубу. Gepostet von Асоціація платників податків. Київ am Mittwoch, 29. April 2020

Раніше жителі Києва зафіксували ще один несанкціонований фонтан. Потужний струмінь води бив з труби на перехресті біля торгового центру "Гулівер" і піднімався до самого світлофора, який красиво підсвічував воду зеленим і червоним кольорами.

Нагадаємо, мерія Києва замовила годин для Кличка майже на 4 мільйони: "Обраним подарують".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.