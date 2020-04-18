Український журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський прокоментував ситуацію зі смогом в Україні

Телеведучий записав відео, яке опублікував у своєму Фейсбуці, передає Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Журналіст показав, що зараз відбувається з Києвом. За словами Пальчевського, на даний момент місто, задимлене. Далі журналіст передав слова мера столиці Віталія Кличка.

"Кличко краще, ніж в Біблії сказав: "У Києві зараз помирають навіть ті, хто ніколи не вмирав". Це вам не яка-небудь притча про Христа, це вам не яке-небудь "смертю смерть подолав і в труну життя дарував", - посміхаючись, сказав журналіст.

Як зазначив Пальчевський, загрозу смерті зараз представляє не тільки китайський вірус, але і забруднення повітря.

"За мною абсолютно сіре небо, воно задимлене пожежами в нещасній Житомирській області, однак нам рекомендують займатися тімбілдінгом і пекти пасочки. Печемо і тімбілдімося", - оконочив телеведучий.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, під час привітання християн з Великоднем, повідомив, що українці повертаються до традицій, адже кожна господиня зможе приготувати паску, а господар - місні смаколики з дітьми.

"Це свого роду державний сімейний тімбілдінг", - повідомив президент.

Раніше повідомлялося, що щільний дим затягнув українську столицю вдень 16 квітня і тримається досі.

Згідно з даними сайту iqair.com рівень забруднення повітря в українській столиці становить 380 AQI, тоді як норма - 50.

Раніше повідомлялося, що, за словами Андрія Пальчевського, ефективність роботи деяких правоохоронних органів викликає питання.

Так, одна з компаній СБУ, ДБР та інших за квартал повернула в бюджет України 14 тисяч гривень.

«Тобто щомісяця ці люди, які витрачають десятки мільйонів доларів на своє утримання в місяць, приносять державі 5 тисяч гривень", - зазначив журналіст.

Кличко и тимбилдинг в смоге N1в мире(((((((. По загрязненности Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 18. April 2020

Нагадаємо, що Пальчевський розніс влада через підготовки до карантину в Україні: "Необхідно покарати".

Як раніше повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про фатальну помилку: "В осінь увійдемо з іншим...".

Також Politeka інформувала, що Андрій Пальчевський: "Плани нашого уряду закидати шапками вірус і вийти на роботу накриваються мідним тазом".