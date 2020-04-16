У четвер, 16 квітня, Київ обрушилася пилова буря

У столиці з самого ранку піднявся сильний вітер. У мережі масово публікують фото оповитого дивною сірим серпанком міста. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

В поліції закликали бути максимально уважними на дорогах, оскільки через бурі видимість сильно впала.

Ситуацію прокоментувала і синоптик Наталка Діденко.

"Пилові бурі зазвичай виникають в південній частині України - степ, лісостеп, але бувають і тут, думаю, що на пылевую бурю дуже схоже", - зазначила фахівець.

Синоптик зазначила, що зараз в столиці ,штормовий вітер - до 22 м/сек, що для Києва це дуже багато. А відносна вологість повітря низька, 26 відсотків.

Коментуючи припущення людей, що це може бути "дим з Чорнобиля", синоптик відповіла: "Навряд чи. Напрямок Чорнобиля майже північний, а цей вітер - майже західний ".

Негода в столиці зазвичай тягне за собою ряд наслідків у вигляді обірваних проводів, повалених дерев, бігбордів і злетіла покрівлі з дахів.

Основні правила, які можуть врятувати життя:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Вже відомо про первіх ПП. Так, піщана буря, яка сьогодні накрила Київ, повалила будівельні ліси на Подільському мосту. Велика кількість лісів просто впало у воду.

Нагадаємо також, що вже 12 днів горить Чорнобильська зона. У зв'язку з цим Моз попереджає українців про небезпеку.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що людям з хронічними захворюваннями легенів або серцево-судинними захворюваннями не варто виходити з дому.

Разом з тим він підкреслив, що радіаційний фон станом на 14 квітня у Житомирській, Київській областях і р. Києві не превішает норми. Однак повітря забруднене продуктами горіння. Українцям радять пити більше води і робити вологе прибирання приміщень.

Нагадаємо, українці вклонилися перед хлопцями, які гасили пожежу в Чорнобилі, фото героїв.

Як повідомляла Politeka, ситуація в палаючому Чорнобилі важка, українців попередили про нову біду.

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