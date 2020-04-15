Жителі Боярки зняли масштабна пожежа під Києвом

Як повідомляє Politeka.net, кадри нового ПП з'явилися 15 квітня в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися - скрольте вниз).

Як можна помітити на відео, вогонь випалив траву і дерева на сотні метрів навколо, ділянка став абсолютно чорними від сажі. При цьому всі навколо заполонив густий дим.

Користувачі соціальної мережі обурилися тим, що відбувається. Вони припускають, що всьому виною палії. Деякі взагалі вважають, що ситуація має подвійне дно.

"Як взагалі можна знайти того, хто кілька годин тому акуратненько підпалив траву?"; "Думаю винуватці скоро з'являться, з зеленим парканом, і будівельною технікою"; "Хоч би одного, показово покарати...!!!"; "Руки відривати".

Це далеко не перша пожежа під Києвом. За останні кілька днів полум'я спалахувало відразу в декількох місцях Київської області: в селі Романків, на Березняках, у Броварах. Під час одного з брифінгів мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що головна причина пожеж - пал сухостою.

Чергова пожежа у лісі. На цей раз - палає у Боярці. Що там по покаранню падлюк, які займаються подібним? Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 15. April 2020

Крім того, рятувальники вже тиждень борються з вогненної катастрофою в Чорнобильській зоні. Пожежники намагаються згасити вогонь на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Як повідомили з ДСНС, до гасіння пожеж залучено 312 осіб та 83 одиниць техніки, у тому числі три літаки і гелікоптери, якими 10 квітня здійснено 96 скидів – 240 т води.

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинулася на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем велика пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняного ПП.

Також Politeka писала, що отруйні пожежі в Чорнобилі не вщухають, рятувальники показали найнебезпечніше місце: "Пече!".