І це "під носом" у мера!

Силовики проводять обшуки в мерії Києва через найближчого соратника градоначальника Віталія Кличка, який попався на великому хабарі

Про це повідомляє «ТСН» з посиланням на свої джерела.

«Чиновник вимагав хабар за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Спецслужбовці затримали посередника після отримання неправомірної вигоди в сумі 60 000 доларів США», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що всього від компанії-забудовника перший заступник КМДА Микола Паворозник вимагав хабар у розмірі 125 тисяч доларів США.

«Крім того, задокументовано, що посередник з метою отримання грошових коштів діяв за вказівкою і погодженням з М. Поворозником й виношували наміри отримати також і з іншого об'єкта будівництва 246000 доларів США», - підкреслюється в повідомленні.

У зв'язку з цим, в будівлі, де працює столичний мер Виталій Кличко, силовики почали проводити обшуки.

До цього ми повідомляли, що Віталій Володимирович був у компанії своїх колег без маски. Вони стоять під знаком «Палити заборонено». Про це розповів журналіст Сергій Бригарид в прямому ефірі на фейсбук.

Так, у коментарях почали обговорювати тему бордів із зображенням мера і написом «Вистачить шастати».

Нагадаємо, кияни не витримали карантину і відкрили пляжний сезон.

Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.