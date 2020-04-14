В Києві у середині квітня випав мокрий сніг
В декількох районах Києва після полудня пішов снігопад. Жителі міста відреагували на це в соцмережах і розмістили кадри весняного снігопаду на своїх сторінках, пише Politeka.net.
Синоптики попереджали, що сьогодні і завтра у столиці буде спостерігатися погіршення погодних умов, а також сильні пориви вітру.
Дно курсу валют, зменшення субсидій і новий бюджет для пенсіонерів – головне за ніч
Микола Басков повідомив про смерть коханої, зворушливі кадри: "Ти назавжди в моєму серці!"
Дочка Кравець з "Кварталу 95" позбулася матері, відверте зізнання: "Це я її..."
"Отрута ляже над містами і селами": синоптики терміново звернулися до українців, жертв тисячі
Найбільше в мережі відзначали сніг на Виноградарі:
Невеликий снігопад пройшов і в інших районах столиці.
Нагадаємо, що сестра воїна АТО, який зараз допомагає гасити пожежі в Чорнобильській зоні, розкрила, що там насправді відбувається.
У зоні пожеж задіяно 400 осіб. Вони сплять в пожежній машині і прямо на вулиці. У мережі показали кадри з місця подій. Навколо горять села, і пожежникам доводиться працювати вдень і вночі.
Зазначимо, що пожежі під Києвом в зоні навколо Чорнобиля тривають вже 10 днів.
В коментарях українці відреагували на те, що відбувається в лісах під Києвом, поки вони сидять вдома на карантині.
«Це жах! Вогонь наближається до сховища з радиоотходами», «Кошмар...може хоч природа (дощ) допоможе в боротьбі з цим лихом!», «І це правда. Мій чоловік теж там», «Якщо не піде там хороший злива, наслідки будуть жахливі,вітер дуже сильний», – написали в мережі користувачі.
Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинувся на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.
Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем масштабна пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняного ПП.
Також Politeka писала, що отруйні пожежі в Чорнобилі не вщухають, рятувальники показали найнебезпечніше місце: "Пече!"