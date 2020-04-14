В Киеве в середине апреля выпал мокрый снег

В нескольких районах Киева после полудня пошел снегопад. Жители города отреагировали на это в соцсетях и разместили кадры весеннего снегопада на своих страничках, пишет Politeka.net.

Синоптики предупреждали, что сегодня и завтра в столице будет наблюдаться ухудшение погодных условий, а также сильные порывы ветра.

Больше всего в сети отмечали снег на Виноградаре:

Небольшой снегопад прошел и в других районах столицы.

Напомним, что сестра воина АТО, который сейчас помогает тушить пожары в Чернобыльской зоне, раскрыла, что там в действительности происходит.

В зоне пожаров задействовано 400 человек. Они спят в пожарной машине и прямо на улице. В сети показали кадры с места событий. Вокруг горят села, и работать пожарным приходится днем и ночью.

Отметим, что пожары под Киевом в зоне вокруг Чернобыля продолжаются уже 10 дней.

В комментариях украинцы отреагировали на то, что происходит в лесах под Киевом, пока они сидят дома на карантине.

«Это ужас! Огонь приближается к хранилищу с радиоотходами», «Кошмар...может хоть природа (дождь) поможет в борьбе с этим лихом!», «И это правда. Мой муж тоже там», «Если не пойдет там хороший ливень, последствия будут ужасные,ветер очень сильный», – написали в сети пользователи.

Напомним, чернобыльский пожар перебросился на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем масштабный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"