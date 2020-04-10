У ці вихідні поліція посилить контроль в Києві

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, пише Politeka.net.

«Для контролю за дотриманням обмежень у ці вихідні правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання в парках і скверах, в громадських місцях Києва. Тому ще раз звертаюся: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати», – заявив мер.

Так, киян просять залишатися у Вербну неділю вдома з сім'єю.

Крім того, в мерії запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Влада сподівається без потрясінь і сплеску захворювання пережити Великдень.

Нагадаємо, що в Києві вводять примусовий карантин у місцях вогнища вірусу.

Примусовий вводять карантин у місцях, де виявлено вогнище смертельного китайського вірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

Комісія з НС Києва прийняла рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлено вогнище вірусу.

Мер заявив, що вводять карантин на підприємствах і в установах для того, щоб уберегти людей.

«Комісія з надзвичайної ситуації Києва прийняла рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлені вогнища захворювання», – оголосив Кличко.

Також ми писали, що у Київської області можуть посилити обмеження і навіть продовжити карантин до осені.

Василь Володін, в. о голови Київської облдержадміністрації заявив, що на найближчих вихідних, 11-12 квітня, влада введуть нові обмеження. Зокрема, максимально заборонять пересуватися на вулицях.

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