У Києві вводять примусовий карантин у місцях осередку вірусу

Примусовий вводять карантин у місцях, де виявлено осередок смертельного китайського вірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає Politeka.net.

Комісія з НС Києва ухвалила рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлено осередок вірусу.

Мер заявив, що вводять карантин на підприємствах та в установах для того, щоб уберегти людей.

«Комісія з надзвичайної ситуації Києва прийняла рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлені вогнища захворювання», – оголосив Кличко.

Нагадаємо, що названо найбільш "заражені" райони Київської області. Станом на 10 квітня в області вже зареєстровано 140 лабораторно підтверджених випадків смертельно небезпечної інфекції.

За добу додалося ще 7 хворих. Крім цього, в області знаходиться 583 особи з підозрою. Обстежили 19 лікарів і 8 медсестер, за результатами досліджень ПЛР досліджень у всіх медпрацівників негативний результат.

З'явилася карта захворюваності по районах Київщини:

у Києво-Святошинському – 41;

в Обухівському районі – 34 (з них чотири дитини);

м. Ірпінь – 9;

Вишгород – 5;

Бровари – 5;

Біла Церква– 4;

у Васильківському районі – 3 (с. Рославичі);

Бориспільському – 2;

Бориспіль–9, з них 1 дитина;

смт. Ворзель – 1;

смт. Гостомель-1;

Буча – 6;

смт. Коцюбинське – 1;

Васильків – 1;

Білоцерківський, Переяслав-Хмельницький, Поліський райони-по 1;

Броварський-5;

Миронівський і Макарівський р-н по 2;

смт. Ставище–1;

Фастів–3;

смт.Бородянка–1

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