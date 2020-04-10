У Києві вводять примусовий карантин у місцях осередку вірусу

Примусовий вводять карантин у місцях, де виявлено осередок смертельного китайського вірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає Politeka.net.

Комісія з НС Києва ухвалила рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлено осередок вірусу. 

Мер заявив, що вводять карантин на підприємствах та в установах для того, щоб уберегти людей.

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«Комісія з надзвичайної ситуації Києва прийняла рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлені вогнища захворювання», – оголосив Кличко.

Нагадаємо, що названо найбільш "заражені" райони Київської області. Станом на 10 квітня в області вже зареєстровано 140 лабораторно підтверджених випадків смертельно небезпечної інфекції. 

За добу додалося ще 7 хворих. Крім цього, в області знаходиться 583 особи з підозрою. Обстежили 19 лікарів і 8 медсестер, за результатами досліджень ПЛР досліджень у всіх медпрацівників негативний результат.

З'явилася карта захворюваності по районах Київщини:

  • у Києво-Святошинському – 41;
  • в Обухівському районі – 34 (з них чотири дитини);
  • м. Ірпінь – 9;
  • Вишгород – 5;
  • Бровари – 5;
  • Біла Церква– 4;
  • у Васильківському районі – 3 (с. Рославичі);
  • Бориспільському – 2;
  • Бориспіль–9, з них 1 дитина;
  • смт. Ворзель – 1;
  • смт. Гостомель-1;
  • Буча – 6;
  • смт. Коцюбинське – 1;
  • Васильків – 1;
  • Білоцерківський, Переяслав-Хмельницький, Поліський райони-по 1;
  • Броварський-5;
  • Миронівський і Макарівський р-н по 2;
  • смт. Ставище–1;
  • Фастів–3;
  • смт.Бородянка–1

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