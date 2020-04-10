У Києві вводять примусовий карантин у місцях осередку вірусу
Примусовий вводять карантин у місцях, де виявлено осередок смертельного китайського вірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає Politeka.net.
Комісія з НС Києва ухвалила рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлено осередок вірусу.
Мер заявив, що вводять карантин на підприємствах та в установах для того, щоб уберегти людей.
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«Комісія з надзвичайної ситуації Києва прийняла рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлені вогнища захворювання», – оголосив Кличко.
Нагадаємо, що названо найбільш "заражені" райони Київської області. Станом на 10 квітня в області вже зареєстровано 140 лабораторно підтверджених випадків смертельно небезпечної інфекції.
За добу додалося ще 7 хворих. Крім цього, в області знаходиться 583 особи з підозрою. Обстежили 19 лікарів і 8 медсестер, за результатами досліджень ПЛР досліджень у всіх медпрацівників негативний результат.
З'явилася карта захворюваності по районах Київщини:
- у Києво-Святошинському – 41;
- в Обухівському районі – 34 (з них чотири дитини);
- м. Ірпінь – 9;
- Вишгород – 5;
- Бровари – 5;
- Біла Церква– 4;
- у Васильківському районі – 3 (с. Рославичі);
- Бориспільському – 2;
- Бориспіль–9, з них 1 дитина;
- смт. Ворзель – 1;
- смт. Гостомель-1;
- Буча – 6;
- смт. Коцюбинське – 1;
- Васильків – 1;
- Білоцерківський, Переяслав-Хмельницький, Поліський райони-по 1;
- Броварський-5;
- Миронівський і Макарівський р-н по 2;
- смт. Ставище–1;
- Фастів–3;
- смт.Бородянка–1
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