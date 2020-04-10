В Киеве вводят принудительный карантин в местах очага вируса
Принудительный карантин вводят в местах, где обнаружен очаг смертельного китайского вируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Politeka.net.
Комиссия по ЧС Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружен очаг вируса.
Мэр заявил, что карантин вводят на предприятиях и в учреждениях для того, чтобы уберечь людей.
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«Комиссия по чрезвычайной ситуации Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания», – объявил Кличко.
Напомним, что названы самые "зараженные" районы Киевской области. По состоянию на 10 апреля в области уже зарегистрировано 140 лабораторно подтвержденных случаев смертельно опасной инфекции.
За сутки прибавилось еще 7 заболевших. Кроме этого, в области находится 583 человека с подозрением. Обследовали 19 врачей и 8 медсестер, по результатам исследований ПЦР исследований во всех медработников отрицательный результат.
Появилась карта заболеваемости по районам Киевщины:
- в Киево-Святошинском – 41;
- в Обуховском районе – 34 (из них четыре ребенка);
- м. Ирпинь – 9;
- Вышгород – 5;
- Бровары – 5;
- Белая Церковь– 4;
- в Васильковском районе – 3 (с. Рославичи);
- Бориспольском – 2;
- Борисполь–9, из них 1 ребенок;
- смт. Ворзель – 1;
- смт. Гостомель-1;
- Буча – 6;
- пгт. Коцюбинское – 1;
- Васильков – 1;
- Белоцерковский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский районы по 1;
- Броварской-5;
- Мироновский и Макаровский р-н по 2;
- пгт. Ставище–1;
- Фастов–3;
- пгт.Бородянка–1
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