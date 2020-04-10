Кияни задихаються від гранично забрудненого повітря в столиці

станом на ранок 10 квітня рівень забруднення повітря практично у всіх районах Києва перевищує безпечні норми, у деяких в 3-4 рази. Про це інформує сайт SaveEcoBot, пише Politeka.net.

Також з'явилася карта забруднення повітря по районам Києва. Так, на Подолі - 153, на Оболоні - 158, Русанівка - 158, Дарниця - 197, Осокорки - 187, Харківський масив - 191, Центр - 47, Софіївська Борщагівка - 70, Святошино - 146, Жуляни - 167.

При цьому нормою індексу якості повітря вважається не вище 50 пунктів.

Також відзначимо, що в передмісті ситуація не краща: у Приирпеньи – 170 пунктів, в Борисполі –194, у Вишневому – 119, в Боярці – 41, у Броварах аж 161.

Нагадаємо, київські пожежники ексклюзивно показали, що відбувається в Чорнобильській зоні, де вирує масштабна пожежа.

На відео пожежні знаходяться в самому епіцентрі пожежі біля Чорнобиля, їх авто їде в непроглядном диму. Не дивлячись на це вогнеборці жартують і сміються, хоча і готуються до гіршого.

«Пожежа там буде тривати ще кілька діб точно і горить там набагато більше 100 гектарів», - розповів один з працівників ДСНС.

За даними рятувальної служби, загрози населеним пунктам немає.

При цьому мешканці Києва та області скаржилися, що страшний сморід стоїть на вулицях і проникає навіть в будинку.

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