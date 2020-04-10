Киевляне задыхаются от предельно загрязненного воздуха в столице

По состоянию на утро 10 апреля уровень загрязнения воздуха практически во всех районах Киева превышает безопасные нормы, в некоторых в 3-4 раза. Об этом информирует сайт SaveEcoBot, пишет Politeka.net.

Также появилась карта загрязнения воздуха по районам Киева. Так, на Подоле - 153, на Оболони - 158, Русановка - 158, Дарница - 197, Осокорки - 187, Харьковский массив - 191, Центр - 47, Софиевская Борщаговка - 70, Святошино - 146, Жуляны - 167.

При этом нормой индекса качества воздуха считается не выше 50 пунктов.

Также отметим, что в пригороде ситуация не лучше: в Приирпеньи – 170 пунктов, в Борисполе –194, в Вишневом – 119, в Боярке – 41, в Броварах аж 161.

Напомним, киевские пожарные эксклюзивно показали, что происходит в Чернобыльской зоне, где бушует масштабный пожар.

На видео пожарные находятся в самом эпицентре пожара возле Чернобыля, их авто едет в непроглядном дыму. Не смотря на это огнеборцы шутят и смеются, хотя и готовятся к худшему.

«Пожар там будет продолжаться еще несколько суток точно и горит там намного больше 100 гектаров», - рассказал один из работников ГСЧС.

По данным спасательной службы, населенным пунктам угрозы нет.

При этом жители Киева и области жаловались, что страшная вонь стоит на улицах и проникает даже в дома.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

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