У четвер, 9 квітня, під Києвом в місті Боярка сталася пожежа на підстанції

Пожежа сталася приблизно о 21,00. В результаті спалаху можна було побачити дивне небо. Місцеві жителі говорили, що були чутні вибухи. Про це пише "Інформатор".

В Боярке загорелась электро подстанция - https://inf.im/a6GIf Gepostet von Информатор Киев am Donnerstag, 9. April 2020

Пожежа на 23.00 був ліквідований. В місті відключилося світло в результаті займання. Ремонтники пообіцяли полагодити все найближчим часом.

Раніше ми повідомляли, що в поліцію повідомили про мінування Олександрівської лікарні в Києві.

Подробиці розповіли у прес-службі Національної поліції Києва.

Невідомий подзвонив в поліцію в 21:40 і заявив, що в одному з корпусів лікарні закладено вибухівку.

При цьому чоловік вказав адресу кардіологічного відділення Олександрівської лікарні, де проходять лікування заражені «уханьским вірусом». Було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти і медперсонал.

Повідомлялося, що масштабна пожежа розгорілася на лівому березі Києва.

Так, займання сталося в районі вулиці Бориспільській. На кадрах, які очевидці публікують в мережі, видно, як густий чорний дим піднімається над багатоповерхівками.

По інформації dtp.kiev.ua у Києві горять склади, постраждалих в результаті пожежі немає, на місці працюють рятувальники. За іншими даними, пожежа охопила залізно-бетонний завод.

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