У четвер, 9 квітня, під Києвом в місті Боярка сталася пожежа на підстанції
Пожежа сталася приблизно о 21,00. В результаті спалаху можна було побачити дивне небо. Місцеві жителі говорили, що були чутні вибухи. Про це пише "Інформатор".
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Пожежа на 23.00 був ліквідований. В місті відключилося світло в результаті займання. Ремонтники пообіцяли полагодити все найближчим часом.
Раніше ми повідомляли, що в поліцію повідомили про мінування Олександрівської лікарні в Києві.
Подробиці розповіли у прес-службі Національної поліції Києва.
Невідомий подзвонив в поліцію в 21:40 і заявив, що в одному з корпусів лікарні закладено вибухівку.
При цьому чоловік вказав адресу кардіологічного відділення Олександрівської лікарні, де проходять лікування заражені «уханьским вірусом». Було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти і медперсонал.
Повідомлялося, що масштабна пожежа розгорілася на лівому березі Києва.
Так, займання сталося в районі вулиці Бориспільській. На кадрах, які очевидці публікують в мережі, видно, як густий чорний дим піднімається над багатоповерхівками.
По інформації dtp.kiev.ua у Києві горять склади, постраждалих в результаті пожежі немає, на місці працюють рятувальники. За іншими даними, пожежа охопила залізно-бетонний завод.
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А ще Politeka писала, що нова неприємність чекає киян вже з квітня
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