Київські пожежники ексклюзивно показали, що відбувається у Чорнобильській зоні, де вирує масштабна пожежа

Кадри публікує телеграм-канал Pavlovskynews.

На відео пожежні знаходяться в самому епіцентрі пожежі біля Чорнобиля, їх авто їде в непроглядном диму. Не дивлячись на це вогнеборці жартують і сміються, хоча і готуються до гіршого.

«Пожежа там буде тривати ще кілька діб точно і горить там набагато більше 100 гектарів», - розповів один з працівників ДСНС.

За даними рятувальної служби, загрози населеним пунктам немає.

Нагадаємо, страшна пожежа у Чорнобильській зоні днів пожежники не можуть загасити вже наскільки. Інформація про лісовій пожежі в Чорнобильській зоні надійшла в ДСНС 4 квітня.

При цьому мешканці Києва та області скаржилися, що страшний сморід стоїть на вулицях і проникає навіть в будинку. Люди рятуються від смороду як можуть: наглухо закривають вікна і двері і уникають виходу на повітря.

У мережі відзначили, що неприємний запах відчувався також у районі Троєщини і Нивок.

За станом на 22:00 5 квітня, згідно з офіційною інформацією, пожежні продовжували боротися з вогнем на площі 25 гектарів в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.

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