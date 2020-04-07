Киевские пожарные эксклюзивно показали, что происходит в Чернобыльской зоне, где бушует масштабный пожар

Кадры публикует телеграмм-канал Pavlovskynews.

На видео пожарные находятся в самом эпицентре пожара возле Чернобыля, их авто едет в непроглядном дыму. Не смотря на это огнеборцы шутят и смеются, хотя и готовятся к худшему.

«Пожар там будет продолжаться еще несколько суток точно и горит там намного больше 100 гектаров», - рассказал один из работников ГСЧС.

По данным спасательной службы, населенным пунктам угрозы нет.

Напомним, жуткий пожар в Чернобыльской зоне дней пожарные не могут потушить уже насколько. Информация о лесном пожаре в Чернобыльской зоне поступила в ГСЧС 4 апреля.

При этом жители Киева и области жаловались, что страшная вонь стоит на улицах и проникает даже в дома. Люди спасаются от смрада как могут: наглухо закрывают окна и двери и избегают выхода на воздух.

В сети отметили, что неприятный запах ощущался также в районе Троещины и Нивок.

По состоянию на 22:00 5 апреля, согласно официальной информации, пожарные продолжали бороться с огнем на площади 25 гектаров в Чернобыльской зоне.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.

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