Киян порадує не тільки безхмарне небо, але і температура

Стало відомо, якою буде погода у Києві 8 квітня

Так, сайт Sinoptik обіцяє в Києві ясну погоду без опадів, пише Politeka.

Синоптики розповіли, що в середу, 8 квітня вологість повітря в Києві складе від 21 до 44%. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до +19 градусів.

Схід сонця у цей день у Києві буде спостерігатися у 06:15,

Час заходу отсупит ще далі. Тепер почне темніти у 19:43, а схід можна буде спостерігати 8 квітня в 6 ранку і 15 хвилин.

Нагадаємо, що в перші дні квітня в природному заповіднику Одеської області зацвіли різнокольорові іриси. Жовті, білі і фіолетові іриси розпустилися на території природного нацпарку «Тузлівський лимани». Буйство фарб живої природи відобразив заступник директора заповідника Іван Русев і розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Поки в країні карантин для людей, весна в НПП "Тузлівський лимани", в розпалі», – написав Русев.

Відомо, що іриси починають цвісти ранньою весною. Як відзначають в парку, їх кольорове розмаїття досягає 50 варіацій, однак найпоширеніші саме фіолетові та жовті. Квіти можуть зустрічатися як поодинокі, так і в групах.

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