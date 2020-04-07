Киевлян порадует не только безоблачное небо, но и температура

Стало известно, какая погода будет в Киеве 8 апреля

Так, сайт Sinoptik обещает в Киеве ясную погоду без осадков, пишет Politeka.

Синоптики рассказали, что в среду, 8 апреля влажность воздуха в Киеве составит от 21 до 44%. Днем столбики термометров будут показывать от +6 до +19 градусов.

Восход солнца в этот день в Киеве будет наблюдаться в 06:15,

Время заката отсупит еще дальше. Теперь начнет темнеть в 19:43, а восход можно будет наблюдать 8 апреля в 6 утра и 15 минут.

Напомним, что в первые дни апреля в природном заповеднике Одесской области зацвели разноцветные ирисы. Желтые, белые и фиолетовые ирисы распустились на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы». Буйство красок живой природы запечатлел замдиректор заповедника Иван Русев и разместил на своей странице в Фейсбуке.

«Пока в стране карантин для людей, весна в НПП "Тузловские лиманы", в разгаре», – написал Русев.

Известно, что ирисы начинают цвести ранней весной. Как отмечают в парке, их цветовое разнообразие достигает 50 вариаций, однако самые распространенные именно фиолетовые и желтые. Цветы могут встречаться как одиночные, так и в группах.

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