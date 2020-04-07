В Киеве мошенники грабят пожилых женщин во время карантина

В сети рассказали о новом виде развода на деньги в Киеве. Аферист под видом такстиста решил провезти под носом полиции крупную сумму денег. Об этом написал паблик «Киев Оперативный», пишет Politeka.

«Волк с Уолл Стрит какой-то! Пока все на карантине, аферные схемы недоносков продолжают приносить свои плоды. Так, вчера один из таксистов подъехал к правоохранителям и сообщил, что только что ему поступил очень странный заказ – в одном из частных секторов надо было у старушки забрать пакет и привезти по указному адресу. Говорил, что женщина плакала и просила помощи», – рассказывают подробности аферы в сети.

На адрес, куда таксист должен был отвезти пакет приехал и таксист, и правоохранители.

Полицейские задержали нарушителя с полным пакетом денег.

«Оказался очередной «ваш ребёнок сбил человека, давайте денег, чтобы не сел...». Ещё раз напоминаем и просим, чтобы вы сказали своим родственникам: если среди ночи звонят и предлагают решить финансово любой вопрос знайте, что в 99,99% случаев – развод», – предупреждают в посте.

Напомним, что в Киеве во время усиленного карантина и запретов на прогулки начали выгуливать курей.

Так, в сети засветился новый «герой нашего времени». Молодой парень начал утро не с кофе, а с выгула своей домашней... курицы. С ней он вальяжно прошелся в ближайший супермаркет за хлебом.

«Доброе утро. На прогулке», – подписали фото с необычным домашним питомцем.

Так, курица явно проявила непослушание и начала вырываться. Парню пришлось взять на руки своего «питомца».

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