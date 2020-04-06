Про інцидент розповіла киянка, яка вирішила поговорити з чоловіком з газовим балончиком

П'яний киянин розбудив весь під'їзд і влаштував незабутній диско-шоу

Інцидент стався на вулиці Ревуцького, 7 у Києві. Відео опублікував «Київ Оперативний» на YouTube, пише Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Сьогодні близько восьмої прокинулася від гучної музики у дворі, яка звучала у кого з машини. Думала, як завжди, зараз поїде. Коли одну і ту ж пісню включили 3-й раз, пішла подивитися, що там. А там все просто – п'яний чоловічок танцює під музику зі своєї машини. Взяла газовий балончик і вийшла поговорити. Чоловік був дуже сильно п'яний, в стані "ти мене поважаєш"», – розповідає мешканка будинку, під яким «влаштувався» п'яний водій.

Жінка викликала поліцію, коли зрозуміла, що чоловік не реагує на її прохання.

«Чоловік у той час нарешті вимкнув музику і перемістився на лавку, дістав з сумки пістолет, показав його мені і сунув за пояс. На питання, чи має дозвіл, показав мені його, показав, що він не заряджений. Пішов далі пити. На лавочці стояла майже порожня пляшка якогось алкоголю», – додала киянка.

Вона зазначила, що на балкон першого поверху люди вийшли покурити, і жінка запитала, чи не заважала їм музика. Вони відповіли, що нічого не чули.

Неадекват на Mercedes A160 намагався налякати її тим, що їй доведеться за все заплатити, намагався запам'ятати її зовнішність і під'їзд.

Поліція так і не приїхала.

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