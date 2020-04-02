Кияни намагаються не сумувати і підтримувати лікарів під час епідемії

Кияни вирішили присвятити медикам флеш-моб, щоб підтримати їх у важкий час

Кияни, перебуваючи на карантині, вирішили віддячити українських медиків і трохи підбадьорити їх за допомогою пісні. У мережі очевидці опублікували відео, пише Знай.

Мешканці багатоповерхівок на вулиці Ахматової в Києві вийшли на балкони і хором виконали гімн України.

«Вулиця Ахматової, заспівали для наших медиків і їх оплесками подякували», – підписала відеоролик його автор Ганна Брикова.

Нагадаємо, що двоє киян не забули про захист під час епідемії і повністю убезпечили від будь-яких вірусів під час прогулянки з собакою. Вони надягли костюми диназавров і пройшлися в такому вигляді з собаками по місту.

«Ранок починається не з кави», – підписали кадр, на якому двоє «динозаврів» займаються вигулом собак з ранку.

В коментарях вже питають, де взяти такі костюми та розчулюються милим динозаврам:

«З-за карантину природа в Києві відновилася, динозаври повернулися», «Динозаврики! Люди не сумують! Позитиву нам всім і 36,6 градусів».

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Особливі прикмети розшукуваного: на вигляд близько 45 років, зріст -180 см, статура худорлява. У чоловіка — припухло особа, на правій щоці — шишка, ніс довгий, гострий, прямий, губи тонкі, очі середнього розміру.

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