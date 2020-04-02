Кияни вразили своєю захистом від вірусу

Двоє киян не забули про захист під час епідемії і повністю убезпечили від будь-яких вірусів під час прогулянки з собакою. Вони надягли костюми диназавров і пройшлися в такому вигляді з собаками по місту. Фото зробили очевидці і опублікували в мережі, пише Politeka.

«Ранок починається не з кави», – підписали кадр, на якому двоє «динозаврів» займаються вигулом собак з ранку.

В коментарях вже питають, де взяти такі костюми та розчулюються милим динозаврам.

«З-за карантину природа в Києві відновилася, динозаври повернулися», «Де взяти такий костюм?», «Динозаврики! Люди не сумують! Позитиву нам всім і 36,6 градусів», «Це типу осложения на вірус?», «Залікові костюми у них», – сміються в мережі користувачі.

Нагадаємо, що ми вже писали днями про те, що карантин змусив киян влаштувати справжній маскарад. Кияни насмішили мережа костюмами від вірусу.

Кияни оригінально підійшли до захисту під час епідемії. Замість медичних масок жителі столиці віддали перевагу маскарадних.

«Правила для всіх одні», – підписали кадр, на якому киянину в костюмі супергероя Дэдпула міряють температуру на зап'ясті.

Також в мережі показали, як киянки захищають себе від вірусів. Так, користувачі мережі опублікували фото дівчини в латексному костюмі в супермаркеті Києва.

«Вона точно не заразиться», – підписали фото дівчини в чорному латексі.

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