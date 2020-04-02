Киевляне поразили своей защитой от вируса

Двое киевлян не забыли о защите во время эпидемии и полностью обезопасили от любых вирусов во время прогулки с собакой. Они надели костюмы диназавров и прошлись в таком виде с собаками по городу. Фото сделали очевидцы и опубликовали в сети, пишет Politeka.

«Утро начинается не с кофе», – подписали кадр, на котором двое «динозавров» занимаются выгулом собак с утра.

В комментариях уже спрашивают, где взять такие костюмы и умиляются милым динозаврам.

«Из-за карантина природа в Киеве восстановилась, вернулись динозавры», «Где взять такой костюм?», «Динозаврики! Люди не унывают! Позитива нам всем и 36,6 градусов», «Это типа осложения на вирус?», «Зачетные костюмы у них», – смеются в сети пользователи.

Напомним, что мы уже писали на днях о том, что карантин заставил киевлян устроить настоящий маскарад. Киевляне насмешили сеть костюмами от вируса.

Киевляне подошли оригинально к защите во время эпидемии. Вместо медицинских масок жители столицы отдали предпочтение маскарадным.

«Правила для всех одни», – подписали кадр, на котором киевлянину в костюме супергероя Дэдпула меряют температуру на запястье.

Также в сети показали, как киевлянки защищают себя от вирусов. Так, пользователи сети опубликовали фото девушки в латексном костюме в супермаркете Киева.

«Она точно не заразится», – подписали фото девушки в черном латексе.

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