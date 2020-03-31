Пішоходів в центрі стало значно менше

В мережі показали, як виглядає третій тиждень карантину в Києві

Відео Києва з висоти опублікував портал Літери.

У столиці скоротився трафік, а також зменшилася кількість людей, які зазвичай натовпами сновигають по центру міста.

В районі Майдану Незалежності, Хрещатику, Софійській площі – у центрі столиці можна побачити не більше десятка перехожих.

На подолі в районі станції метро “Контрактова площа” колесо огляду завмерло в очікуванні туристів, а на величезній площі немає ні машин, ні людей. Також практично немає людей біля університету.

Київ карантинний Як тебе не любити, Києве мій! ❣️ Ось так виглядає центр столиці під час карантину 👇 Gepostet von Букви am Dienstag, 31. März 2020

Більшість киян все ж дотримується карантину, і залишається вдома.

Нагадаємо, що під Києвом відправили за ґрати серійного автокрадія.

Зловмисник розшукувався за скоєння серії крадіжок елітних автомобілів в Києві.

Зазначимо, що під час затримання в Борисполі злодій пошкодив припарковані поліцейські машини і стріляв з пістолета, погрожуючи себе вбити. Він приставив пістолет до скроні, коли побачив, що від гонитви поліції не втекти.

Стало відомо, що автоугонщику обрали запобіжний захід у вигляді затримання під вартою.

Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і по 1 ч. ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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