Київ посів друге місце у світі як місто з найбільш забрудненим повітрям

Про це написали місцеві жителі в Facebook, передає Politeka

«Ніхто не помічав, що як мінімум вже тиждень ближче до ночі повітря дуже сильно забруднюється? І так кожну ніч, стабільно. Вчора Київ був на 2 місці у світі, поступившись «лідерство» Чиангмаю, Таїланд (там зараз серйозні пожежі). В той час, як у всьому світі столиці інших країн бачать один з плюсів карантину – найчистіше повітря, то у нас все навпаки. Що вони там ночами за го*але таке ядерне палять? (ваші версії, крім жартів про крематорії, спасибі)», – звернувся до користувачів мережі киянин Олександр Доброманов.

Також він показав кадри з індексом забруднення повітря в українській столиці 29 березня. Всі значення районів червоного кольору, що означає максимальне забруднення повітря. Також Доброманов порівняв показники 29 березня і 22-го, коли якість повітря трималося в допустимих межах.

У мережі місцеві жителі почали будувати здогади, що могло настільки зіпсувати повітря киянам.

«Народ масово звалив в передмістя, палять торішнє листя, гілки, сміття.», «смажать Шашлик», «Ще й будівельники гатять пластик вночі», «Горять торф'яники», «да, але я чув тільки про випадок з 5 гектарами площі на Пуховської. І було це 24 березня. Але після не зустрічав жодних нових згадок.», «у Київській обл. ще горять на жаль», «Це забруднення чим? якщо вуглекислим газом, то це нормально. при потеплінні вуглекислий газ починає виділяється з опалого листя, очерету, трави, коротше все, що гниє. з.и. в тому ж римі не так багато лісів і парків, де може виділятися газ з листя.», «Дуже багато підпалів очерету під Києвом, чергують пожежні розрахунки... Сьогодні вночі дуже сильно штыняло.», – прокоментували публікацію в мережі.

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