Кияни не можуть всидіти в квартирах

У Києві зацвіли магнолії в босаду

Киян, які хочуть прогулятися і подивитися на незвичайну красу в ботанічному саду під час карантину, не зупинити. Так можна пояснити те, що на фоторепортажі ботанічного саду імені Фоміна присутні численні відпочиваючі, які сидять на лавках, фотографують дерева і годують птахів. Про це пише Politeka з посиланням на фоторепортаж агентства УНІАН.

У ботсаду в Києві люди є, і причому їх чимало, але більшість все ж дотримуються безпечної відстані.

У мережі зазначають, що українці – не єдині, кого важко замкнути по домівках. Багато жителів світу в ці вихідні вийшли на вулиці і в парки помилуватися цвітінням дерев.

Нагадаємо, що на вихідних багато кияни перервали свою ізоляцію заради вилазки на природу. Проте представники поліції, рятувальники КАРС, ГУ ДСНС України в Києві, працівники ДО «Київзеленбуд» вирушили на рейд по місцям масового відпочинку.

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Багато жителі почули про заборону під час карантину расжигать багаття і користуватися зонами відпочинку.

«Надзвичайна ситуація в Україні – не час для прогулянок і відпочинку, а тим більше для пікніка! Це час берегти себе і близьких! - підкреслює Мальований.

Він нагадав, що за порушення санітарних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Штраф може затягнути на дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також у поліції зазначили, що за розпалювання вогню в лісах і парках можуть оштрафувати за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – від 340 до 1360 гривень.

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