У Києві помітили вершника, який вирішив обійти «обмеження 10-ти» на коні

Самотній вершник у місті, немов застиг у часі, виглядав так готично і тривожно, і в той же час забавно: капюшон на голові і рюкзак за спиною видавали в цьому "вершника апокаліпсису" сучасного українця. Про це повідомляє Знай.

У мережі жартують, що киянин вирішив проїхатися на коні з-за того, що він був 11-м пасажиром автобуса, і його не пустили в зал.

Молодий хлопець підняв карантинний настрій українцям, які вже відверто нудьгують на карантині і навіть влаштовують флеш-моби.

Нагадаємо, що кияни на карантині за коронавирусу намагаються не сумувати, а підтримувати один одного у важку хвилину, переймаючи досвід у італійців. Так, вони зібралися біля вікон і заспівали хором Гімн України. Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Пісня звучала з вікон ЖК «Комфорт Таун».

Зазначимо, що колективне спів з вікон своїх квартир – флешмоб, який поширюється по країнах, яких відправили на карантин. Нудьгуючи під замком і не знаючи, чим себе зайняти і як підтримати бадьорий настрій, люди влаштовують цілі концерти на власних балконах, граючи на різних інструментах і співаючи разом відомі пісні.

Поки немає інформації, скільки людей взяли участь у київському флешмобі.

Закінчивши співати, мешканці будинку прокричали «Слава Україні!», і закликали охочих наслідувати їх прикладу.

Також зазначимо, що синоптики розповіли, яка погода буде в Києві 26 березня. У четвер, 26 березня, в Києві буде ясно цілий день, також не буде опадів. Температура повітря у Києві досягне 10 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 5 градусів вище нуля.

Зазначимо, що найтеплішим цей день був в 1983 році. Тоді температура в столиці прогрілася до 19 градусів тепла. А найхолоднішим – у 1918 році, коли температура була -9,3 градусів нуля.

За народними прикметами тумани у цей день передвіщали дощове, прохолодне літо.

Нагадаємо, у Києві прийняли нові заходи за коронавіруса, важливу заяву: "не будуть пускати..."

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапило на відео.

Також Politeka писала, що у Харкові водій трамвая травмував пасажирів.