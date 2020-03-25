У Києві зник чоловік

Сестра розшукує брата, який не виходить на зв'язок більше двох тижнів. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Безвісти зниклий – Симончук Віктор Іванович, 1968 року народження.

Жінка подала оголошення в розшук, що у неї пропав двоюрідний брат. Він вимкнув телефон, а вдома не з'являється.

«Немає такої проблеми, яку б ми не вирішили», – просить вона йому передати.

Також просять повідомити про будь-якої інформації про нього місцезнаходження.

Нагадаємо, що в Києві пропала 20-річна дівчина. Альбіна Ванадзе пішла з дому 19 березня і досі не повернулася. Востаннє молоду киянку бачили в районі Труханового острова.

Прикмети: на вигляд 20 років (або трохи менше), зростання – 1,62 метра, волосся до плечей, пофарбовані в червоний колір.

Особлива прикмета: родимка в пупку.

На момент зникнення була одягнена в короткий плащ світло-бежевого кольору, сіру шапку з рожевою написом «Нью-Йорк», світлі джинси, шарф гірчичного кольору. Взута у білі кросівки зі вставками рожевого кольору.

«У розмові може здатися трохи дивним, може називати себе Катею», - відзначають в паблике. Всіх, хто що-небудь знає про місце знаходження Альбіни, просять телефонувати матері дівчини Ірини Фомичевой, 066 498 72 07.

Також ми раніше писали, що в Києві вагітна жінка з підозрою на коронавірус COVID-19 була екстрено госпіталізована в інфекційне відділення.

"Перший випадок - є підозра на коронавірус. На жаль, це вагітна жінка, якій у п'ятницю зробили експрес-тест в 4-й амбулаторії Ірпеня, і він виявився негативним. Наші лікарі в п'ятницю зробили їй мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов тільки сьогодні. На жаль, результат позитивний. Втім, остаточний діагноз лікарі встановлять відповідної клініки, куди ми направили жінку", - підкреслив міський голова.

Маркушин також додав, що жінку після екстреної госпіталізації відправили на повторний аналіз ПЛР.

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