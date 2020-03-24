В Києві активізувалися шахраї, які наживаються на киян під час карантину

У Києві активізувалися шахраї, які під виглядом противірусної обробки грабують киявлян, які відкрили їм двері. Про це розповів Дмитро Дубовик в фейсбук, повідомляє Politeka.net.

«Алгоритм простий – відкривають вхідні двері, газовим балончиком задувають в обличчя і грабують. Не знаю наскільки правдива інформація, але краще підстрахуватися», – зазначив киянин в мережі.

Він додав, що по квартирах також ходять сумнівні "соціальні працівники.

«Попередьте своїх і не вірте солодким обіцянкам - безкоштовний сир тільки в мишоловці», – резюмував Дубовик.

В коментарях кияни не на жарт перелякалися.

«Ок. Спасибі. На всякий випадок батьків попереджу.», «Домушники і кишенькові злодії реально страждають. Бээээдненькие. Може хоч помруть від голоду.», «У знайомих так бабульку пограбували, лежачу хвору.. запропонували купити продукти..ні продуктів, ні грошей», «Якщо у нас люди продовжують відкривати двері а-ля газовій службі, то розлучення з пограбуванням в такий час, не дивний.», – написали під постом користувачі мережі.

Нагадаємо, що кияни в паніці спустошують полиці супермаркетів, а ціни в цей час стрімко ростуть.

«Ашан, вулиця Здолбунівська – люди в паніці гребуть все, але контролю за цінами немає – все виросло в рази!! Зрозуміло, що всі завезуть, полиці заповнять! Але коли буде контроль за баригами?? УВ мене друзі в Празі, там ціни дешевше в рази—ми не Європа», – обурюється автор поста, демонструючи порожні стелажі в магазині.

Далі в коментарях чоловік пояснив свій пост тим, що потрібних продуктів або немає, або вони стали в рази дорожче.

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