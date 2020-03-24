В Киеве активизировались мошенники, которые наживаются на киевлянах во время карантина

В Киеве активизировались мошенники, которые под видом противовирусной обработки грабят киявлян, которые открыли им двери. Об этом рассказал Дмитрий Дубовик в фейсбук, сообщает Politeka.net.

«Алгоритм прост – открывают входные двери, газовым баллончиком задувают в лицо и грабят. Не знаю насколько правдива информация, но лучше подстраховаться», – отметил киевлянин в сети.

Он добавил, что по квартирам также ходят сомнительные "социальные" работники.

«Предупредите своих и не верьте сладким обещаниям - бесплатный сыр только в мышеловке», – заключил Дубовик.

В комментариях киевляне не на шутку всполошились.

«Ок. Спасибо. На всякий случай родителей предупрежу.», «Домушники и карманники реально страдают. Бээээдненькие. Может умрут хоть от голода.», «У знакомых так бабульку ограбили, лежачую больную.. предложили продукты купить..ни продуктов, ни денег», «Если у нас люди продолжают открывать двери а-ля газовой службе, то развод с грабежом в такое время, не удивителен.», – написали под постом пользователи сети.

Напомним, что киевляне в панике опустошают полки супермаркетов, а цены в это время стремительно ростут.

«Ашан, улица Здолбуновская – люди в панике гребут все, но контроля за ценами нет – все выросло в разы!! Понятно, что все завезут, полки заполнят! Но когда будет контроль за барыгами?? УВ меня друзья в Праге, там цены дешевле в разы—мы не Европа», – возмущается автор поста, демонстрируя пустые стеллажи в магазине.

Далее в комментариях мужчина объяснил свой пост тем, что нужных продуктов или нет, или они стали в разы дороже.

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