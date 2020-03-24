У Києві охоронці чоловіка запідозрили у крадіжці товарів в супермаркеті

В супермаркеті "Фора", що на Харківському шосе в Києві, охоронці чоловіка запідозрили у крадіжці товарів. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Щоб довести, що він нічого не вкрав, чоловік роздягнувся. Повністю. А потім почав бити скло, кричати і кидатися на охоронців.

Зараз на місці поліція, з'ясовують всі обставини.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що люди почали сходити з розуму з-за цін і паніки навколо коронавіруса.

«Тепер по криміналу піде... Мізків 0, що тут скажеш..», «Дивно.... А чому ректальную перевірку на місці не провели....», «ох... таке буде частішати-нерви у людей будуть здавати. коли ціни лізуть вгору, а купити поїсти НЕ ЧОМУ(за які "шиши"?)», «Якщо виявиться, що хлопець не злодій, роздягти всіх охоронців!», Нічого в супермаркеті доводити немає потреби!!! Якщо тобі не пред'являють відео, де чітко видно, що ти крадеш, шлеш всіх охоронців куди подалі і викликаєш поліцію!», «Гола правда) А хлопці точно солькой захоплюються.», «А голим перед народом стояти і матюкати на чому світ стоїть,йому можна? І кошиками кидатися і розбивати скло? Він хороший??? Ви там не бачили, а я на робочому місці була і бачила це все!! Не весело скажу, скажу я Вам!!», «Смутні часи нині. Вірус у дворі - темінь в голові.», – написали в коментарях українці.

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