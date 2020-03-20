Нацгвардія і поліція взяла під охорону Олександрівську лікарню у Києві, куди привезуть на лікування хворих коронавірусомм

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

Зазначимо, що ця лікарня – одна з трьох в Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів з ускладненнями від коронавірусної інфекції COVID-19.

Наголошується, що нацгвардійці забезпечують безпеку громадян і стабільну безперешкодну роботу лікарів на території медичного закладу.

В рамках превентивних заходів від коронавірусної інфекції COVID-19 військовослужбовці НГУ забезпечують правопорядок і здійснюють роз'яснення для громадян на приймальному пункті інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Для однієї зміни залучається 10 гвардійців військової частини 3066.

Наголошується, що всі представники Національної гвардії забезпечені засобами індивідуального медичного захисту. Крім того, всі військовослужбовці перед початком та після завершення виконання завдань будуть проходити медичний огляд.

Як повідомлялося, влада столиці прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації через спалахи COVID-19. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в даний час документи проходять юридичні процедури.

Також він додав, незважаючи на це, заходи, пов'язані з НС, вже почали впроваджуватися.

"насправді, рішення про надзвичайної ситуації введено державної надзвичайної комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Всі заходи, які є при надзвичайній ситуації, в Києві вже впроваджуються", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах у режимі надзвичайної ситуації - у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.

зокрема, превентивні заходи здійснюються на в'їздах у Київ, Вінницю, Дніпро, Черкаси, в населених пунктах Ямпільського району.

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