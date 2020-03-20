Нацгвардия и полиция взяли под охрану Александровскую больницу в Киеве, куда привезут на лечение больных коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Отметим, что эта больница – одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что нацгвардейцы обеспечивают безопасность граждан и стабильную беспрепятственную работу врачей на территории медицинского учреждения.

В рамках превентивных мер от коронавирусной инфекции COVID-19 военнослужащие НГУ обеспечивают правопорядок и осуществляют разъяснение для граждан на приемном пункте инфекционного отделения Александровской больницы. Для одной смены привлекается 10 гвардейцев воинской части 3066.

Отмечается, что все представители Национальной гвардии обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Кроме того, все военнослужащие перед началом и после завершения выполнения задач будут проходить медицинское освидетельствование.

Как сообщалось, власти столицы приняли решение о введении чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в настоящее время документы проходят юридические процедуры.

Также он добавил, несмотря на это, меры, связанные с ЧС, уже начали внедряться.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах в режиме чрезвычайной ситуации - в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

В частности, превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района.

Напомним, люди взбунтовались, движение перекрыто во многих местах: кадры с места.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма".

А еще Politeka сообщала, биолог раскрыла, когда закончится пандемия коронавируса: есть два условия...