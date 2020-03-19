Люди не знають, що ще зробити

Києві з-за закритого метро утворилися величезні черги на транспорт

Люди в мережі почали активно публікувати відео і фото того, що відбувається зараз у Києві через закриття метро і карантинних заходів. Один користувач показав чергу з десятків людина, яка вишикувалася на автобуси біля музичного театру. Про це пише Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

А Київ Оперативний опублікував відео, де люди на площі Тараса Шевченка перекрили рух тролейбуса, водій якого не захотів брати більше пасажирів, ніж дозволив Київтранс.

В коментарях люди почали активно обговорювати результати введення обмежувальних заходів:

На площі Тараса Шевченко люди заблокували рух тролейбусу, водій якого не схотів перевозити більше пасажирів, ніж запропоновано Київпастранс-ом. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 19. März 2020

"Вночі 70 військових вантажівок вивезли гроби померлих від Covid 19 з міста Бергамо, Італія. Просто ніде зберігати", "Виправить ситуацію тільки повна зупинка транспорту зі спец перевезеннями до місць роботи працівників поліції, медиків та держслужбовців", "Ось коли, не дай бог, всі будуть масово хворіти, тоді закриєтесь будинку як миленькі", "Питання старе як світ. Куди щоранку їдуть пенсіонери?", "Так вже і смішно і страшно. Це ж говорить про рівень інтелекту (водій повинен бути відзначений і поставлений керуючим цим депо)".

Раніше ми повідомляли, що незважаючи на загальнонаціональний карантин, 19 березня в Києві утворилися величезні пробки на дорогах та черги на зупинках.

Наголошується, що на зупинках зібралися сотні людей, які намагаються доїхати на роботу, але в транспорт не пускають більше 10 чоловік за раз. При цьому кількість автобусів, які вийшли в рейс, не збільшили. Така ситуація спостерігається практично у всіх районах столиці.

Люди змушені годинами стояти в натовпі, щоб потрапити в транспорт. Повідомляється, що серед пасажирів багато медиків, які не можуть доїхати на роботу.

Нагадаємо, кияни кидаються на все, що рухається, кадри безумства

А ще Politeka писала, що масштабне ПП в Києві, виття сирен оглушив місто, всі в чорному диму

Також Politeka повідомляла, що в трамваї влаштували скандал через карантин, на пасажирів нацькували на поліцію



