У Києві водій трамвая викликав поліцію через порушення правил карантину

Про це повідомляє 44ua.

Так, київський водій трамвая відмовився їхати далі після того, як в його вагон зайшли більше 10 пасажирів. Більше того, велика частина киян були без масок, тому водій викликав поліцію, посилаючись на постанову Верховної Ради.

Інцидент стався на вулиці Закревського, де після зупинки одного трамвая, виникла пробка з 10 вагонів.

Патрульні (половина їх була також без масок) заборонили рух трамвая, поки не будуть виконані норми перевезення під час посиленого карантину.

Поліцейські уточнили, що водій трамвая в даній ситуації вчинив правильно.

Нагадаємо, що в Києві «герою паркування» на перехожої частини у дворі багатоповерхівки зняли колеса. Відомо, що інцидент стався на вулиці Курнатовського, 2б.

«Ранок починається не з кави...», – підписали фото в мережі.

У коментарях користувачі мережі почали обговорення цього підступного покарання героя паркування. Деякі навіть відзначили, що кияни так вирішили заробити на медичні маски, які сильно подорожчали в аптеках.

«А де була в цей час сигналізація ?!», «Зняли, щоб купити маску», «Секретки треба ставити.», «А люди де були. Поряд будинок.», «Хлопців, я колеса не брав», «Співчуваю власнику», «Почекайте місяць, гроші у людей закінчаться. Почнеться найцікавіше», «Відсутність коліс вранці на машинах і кількість повій на окружній завжди були найточнішим показником економічного стану країни», «Нічого собі гойдалки у дворі зробили», «прям по спорту роззули», «головне ви помітили, який інженерний підхід! - цегла отцентровали і, знявши колеса з однієї частини авто, можна знімати з іншого з допомогою противаги у вигляді напарника. Економія цеглин наявності!», «коронавірус небезпечний і для автомобілів», – відзначили кияни.

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