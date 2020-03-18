З'явилася інформація, як киянам добиратися до роботи

Так, "Київпастранс" оприлюднив маршрути наземного громадського транспорту, які дублюють гілки метро – для тих, кому треба пересуватися по місту незважаючи на закриття метрополітену в зв'язку з карантином. Заява з'явилася на сторінці "Київпастрансу" у Facebook, повідомляє Politeka.net.

Нижче наведено напрямки метро, які дублюють інші види громадського транспорту.

Станція метро "Червоний хутір" - станція метро "Сирець"

Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91

Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18

Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Станція метро "Академмістечко" - станція метро "Лісова"

Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50

Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутне таксі № 228

Станція метро "Героїв Дніпра" - станція метро "Теремки"

Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутне таксі: № 155, 166, 500

Нагадаємо, що стало відомо, які дороги в Києві буде частково перекрито 18 березня. На вул. Луценко частково обмежать рух. Проїзд також буде перекритий на перетині просп. Глушкова та вул. Конєва. По вулиці Луценка не можна буде проїхати з 7:30 до 20:00 18 березня, а також з 7:30 19 березня О 10:00 20 березня.

Ремонтні роботи, незважаючи на карантин не зупиняються. Так, на вул. Луценко дорожники Голосіївського району проведуть поточний ремонт покриття.

Під час робіт рух на перехресті буде частково обмежено – проїзд здійснюватиметься по одній смузі.

Відомо, що з 18 по 20 березня частково обмежать рух також на перетині просп. Глушкова та вул. Конєва.

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