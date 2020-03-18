Появилась информация, как киевлянам добираться до работы

Так, "Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного общественного транспорта, которые дублируют ветки метро – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином. Заявление появилось на странице "Киевпастранса" в Facebook, сообщает Politeka.net.

Ниже приведены направления метро, которые дублируют другие виды общественного транспорта.

Станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец"

Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91

Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18

Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Станция метро "Академгородок" - станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50

Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутное такси № 228

Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"

Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутное такси: № 155, 166, 500

Напомним, что стало известно, какие дороги в Киеве будут частично перекрыты 18 марта. На ул. Луценко частично ограничат движение. Проезд также будет перекрыт на пересечении просп. Глушкова и ул. Конева. По улице Луценко нельзя будет проехать с 7:30 до 20:00 18 марта, а также с 7:30 19 марта В 10:00 20 марта.

Ремонтные работы, несмотря на карантин не останавливаются. Так, на ул. Луценко дорожники Голосеевского района проведут текущий ремонт покрытия.

Во время работ движение на перекрестке будет частично ограничено – проезд будет совершаться по одной полосе.

Известно, что с 18 по 20 марта частично ограничат движение также на пересечении просп. Глушкова и ул. Конева.

Напомним, врач раскрыла глаза на реальные объемы эпидемии в Киеве: "Реанимации наполняются и..."

Как сообщала Politeka, стали известны подробности о заболевших коронавирусом в Киеве: "контактировали с...

Также Politeka писала, киевлянам показали строительство Большой окружной дороги в Киеве: "без рабочих и спецтехники"