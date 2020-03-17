У Києві правоохоронці затримали групу озброєних зловмисників, які вкрали у підприємців 100 тисяч медичних масок

Про це повідомила прокуратура столиці, повідомляє Politeka.net.

Постраждалі розповіли, що викрадені маски на суму близько 1 млн гривень вони придбали в різних місцях протягом кількох тижнів і вирішили їх продати через знайомих. Під час зустрічі з покупцями, на місце перевантаження в авто коробок з масками приїхав автомобіль. З нього вибігла група озброєних чоловіків у спецотдежде.

Представившись працівниками СБУ та погрожуючи зброєю, чоловіки поклали постраждалих на землю, догрузили товар і без будь-яких пояснень роз'їхалися в різні напрямки.

Поліція через 5 днів затримала грабіжників. Ними виявилися кияни у віці від 26 до 42 років, які не мають ніякого відношення до правоохоронних органів.

За їх словами, вони пішли на злочин, щоб перепродати дефіцитні медичні маски.

Також ми писали, що у Києві затримали знаменитих злодіїв-гастролерів, які не давали спокою городян. Так, прославилися численними крадіжками грабіжників затримали в підземному переході під час спроби вкрасти телефон у киянки.

«Не може бути. Це ж ті, що постійно крали на Індустріальній. Трохи не вийшло на цей раз, що взяли їх за п'яту точку працівники поліції. Ті, знаходячись на сходах підземного переходу, всією своєю брагою оточили жінку 1990 року народження і витягли в нього з кишені iPhone 6S», – розповіли подробиці в мережі.

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