Батьки не знаходять собі місця

Під Києвом без вісті пропала дитина

В місті Ірпінь Київської області пропав неповнолітній Зінченко Владислав. Хлопцеві всього 17 років. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Він зник 14 березня близько 15:00, коли залишив місце свого проживання по вул. Северинівська, 158, р. Ірпінь, і досі не повернувся.

Зазначимо, що хлопець йшов з дому через сварки з батьками.

Поліцейські розшукали неповнолітнього втікача за місцем проживання одного з його товаришів. Хлопчик знав, що його розшукують батьки і поліція, однак повідомляти про своє місцезнаходження дорослим він не збирався.

З неповнолітнім була проведена профілактична бесіда.

Також у поліції сказали, що ніяких протиправних дій відносно нього не вчинено.

Нагадаємо, що в Києві в пісочницях дитячих садків підтвердилося наявність гельмінтів.

«Як виявилося, чиновники Голосіївської, Дарницької, Дніпровської і Святошинської районних адміністрацій Києва допустили серйозні порушення. В результаті виявили високий рівень забруднення яйцями різних гельмінтів (паразитичних черв'яків), що суперечить гігієнічним нормам», – йдеться у заяві.

Ці черви можуть заразити дітей і дорослих паразитарними хворобами, зокрема, геогельминтозом. Зазначимо, що гельмінти можуть викликати погане самопочуття і апетит. Також серед яскравих симптомів можна виділити нездужання і неспокійний сон. Крім того, у дітей може підніматися температура.

Так, у чиновників залишилося до кінця карантину, щоб виправити ситуацію.

Нагадаємо, що в Києві розшукується злодій, який пограбував відвідувача ТЦ. Інцидент стався в ТЦ «Квадрат», на вул. Перова.

Чоловік, який зображений на фото, аргументовано підозрюється в крадіжці сумки (з документами, телефоном, грошима та особистими речами) у відвідувача ТЦ «Квадрат».

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