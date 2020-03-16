Под Киевом без вести пропал ребенок

В городе Ирпень в Киевской области пропал несовершеннолетний Зинченко Владислав. Парню всего 17 лет. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Он исчез 14 марта около 15:00, когда оставил место своего проживания по ул. Севериновская, 158, г. Ирпень, и до сих пор не вернулся.

Отметим, что парень шел из дома из-за ссоры с родителями.

Полицейские разыскали несовершеннолетнего беглеца по месту жительства одного из его товарищей. Мальчик знал, что его разыскивают родители и полиция, однако сообщать о своем местонахождении взрослым он не собирался.

С несовершеннолетним была проведена профилактическая беседа.

Также в полиции сказали, что никаких противоправных действий в отношении него не совершено.

Напомним, что в Киеве в песочницах детских садиков подтвердилось наличие гельминтов.

«Как оказалось, чиновники Голосеевской, Дарницкой, Днепровской и Святошинской районных администраций Киева допустили серьезные нарушения. В результате обнаружили высокий уровень загрязнения яйцами различных гельминтов (паразитических червей), что противоречит гигиеническим нормам», – сказано в заявлении.

Эти черви могут заразить детей и взрослых паразитарными болезнями, в частности, геогельминтозом. Отметим, что гельминты могут вызвать плохое самочувствие и аппетит. Также среди ярких симптомов можно выделить недомогание и беспокойный сон. Кроме того, у детей может подниматься температура.

Так, у чиновников осталось время до конца карантина, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, что в Киеве разыскивается вор, который ограбил посетителя ТЦ. Инцидент произошел в ТЦ «Квадрат», на ул. Перова.

Мужчина, который изображён на фото, аргументировано подозревается в краже сумки (с документами, телефоном, деньгами и личными вещами) у посетителя ТЦ «Квадрат».

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